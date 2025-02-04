Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2025 11:35

Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hükümetinin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilere ülkede tıbbi destek sunmayı değerlendirdiğini söyledi.

Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor

Kyodo ajansının haberine göre, İşiba, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesinde, Gazze halkına yönelik yardımlar hakkında konuştu.

Hükümetin, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve hastalananlara ilişkin çalışmalarının olduğunu dile getiren İşiba, "Şu anda hasta ve yaralıları Japonya'ya kabul etmenin bir yolunu bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca İşiba, Gazzeli öğrencilerin Japonya'daki üniversitelerde eğitim alabilmesi için özel bir program başlatılacağına dikkati çekti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de geçen ay Gazze'nin yeniden inşası için Japonya ile işbirliği yapacaklarını bildirmişti.

Enver, Japonya'nın Malezya'yı, Gazze'nin yeniden inşasına odaklanan Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı'na (CEAPAD) eş başkanlık yapmaya davet ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli öldü, 111 bin 592 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Japonya
Sıradaki Haber
Katil İsrail Cenin'de Filistinlilerin evlerine dronlarla bomba attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Arap ülkeleri, Filistinlileri sürgün planına karşı ABD Dışişleri Bakanı'na ortak mesaj iletecek
12:41
İnsan beyninde biriken plastik bileşen miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış gözlendi
12:31
Bakan Göktaş'tan "sosyal medya" açıklaması: Özel ekip oluşturduk, dünyada yapılan çalışmaları inceliyoruz
12:27
5G ihalesi 2025'in ilk yarısında yapılacak
12:21
Depremzede esnaf ve sanatkar 41,5 milyar liralık kredi kullandı
12:15
Hatay'da deprem öncesine göre derslik sayısı 2 bin daha arttı
Depremde ağır hasar gören tarihi Kurtuluş Camii'nin restorasyonunda sona gelindi
Depremde ağır hasar gören tarihi Kurtuluş Camii'nin restorasyonunda sona gelindi
FOTO FOKUS
Ankara'da inşaat alanında yangın
Ankara'da inşaat alanında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ