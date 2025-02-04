Katil İsrail Cenin'de Filistinlilerin evlerine dronlarla bomba attı

Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim ve Tubas'a yönelik saldırılarını sürdürürken, evleri havaya uçurmaya, kuşatmaya ve Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun kuşattığı Cenin Mülteci Kampı'ndan görgü tanıkları, saldırıların 15. gününde bölgede keşif uçaklarının ve patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun dronlarla Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine bomba attığını aktardı.

Cenin Mülteci Kampı, 2002'den bu yana İsrail'in en şiddetli saldırılarına hedef oluyor.

Binaların havaya uçurulduğu, binlerce kişinin göçe zorlandığı Cenin'de İsrail ordusu 2 Şubat'ta 21 evi havaya uçurdu.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.

Tubas'taki saldırılar 3. gününde sürüyor

İsrail ordusu, 3. gününde Tubas'taki El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Tamun beldesi ve El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini ve hareket özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

İsrail ordusunun dün Tamun beldesine takviye birlikler gönderdiği, askerlerin Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınarak bölgede sorguya çekildiği aktarılmıştı.

Tulkerim'deki saldırılar 9. gününde sürüyor

İsrail ordusu, 9. gününde Tulkerim kenti ve mülteci kampına da geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor.

Tulkerim'de İsrail saldırıları nedeniyle biri gazeteci ve biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, yüzlerce aile ise yerinden edildi.

Bölgede altyapıyı tahrip eden İsrail ordusu çok sayıda Filistinlinin evini askeri kışlaya çevirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.