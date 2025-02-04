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Dünya
AA 04.02.2025 11:32

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria’da saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, bölgede Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kefr ed-Diyk beldesinde, Bessam ed-Diyk 'e ait 130 metrekarelik bir evi yıktığını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ile 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen, onlarca baskın ve yıkım saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail makamları, Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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