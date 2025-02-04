İsrail, ateşkes anlaşmasının müzakereleri için Doha'ya heyet göndermeye hazırlanıyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasına devam edilmesiyle ilgili teknik ayrıntıları görüşmek üzere çalışma heyetinin hafta sonunda Doha'ya gitmesi konusunda mutabık kalındığı ve bunun için hazırlıklar yapıldığı açıklandı.

Soykırımcı Netanyahu'nun ABD'den döndükten sonra İsrail Güvenlik Kabinesini toplayacağı ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin İsrail'in genel pozisyonunu ele alacağı kaydedildi.