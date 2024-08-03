Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.08.2024 09:57

Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında 6 aşamalı bir süreç işleyecek

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan toplam borcu 96 milyar liraya ulaştı. Bu borcun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğu bildirildi. Borçların tahsilatı için harekete geçen SGK, belediyelere icra tebligatlarını göndermeye başladı.

Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında 6 aşamalı bir süreç işleyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu belediyelerin 96 milyar lirayı bulan borcunun tahsili için harekete geçti. Borcun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğu kaydedildi.

Borçların tahsilatında ise 6 aşamalı bir süreç işliyor.

Süreci anlatan AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Önce SGK İl Müdürleri aracılığıyla belediyelerin bilgilendirilmesi söz konusu. Ardından bu borçlarla ilgili yine gerekli bildirimlerin belediyelere yapılması söz konusu. Üçüncü aşamada eğer bu bildirilen borçlara itiraz yoksa borçların ödenmesine dair süreç işliyor." dedi.

Borçlar ödenmezse icra süreci başlıyor

Belediyeler borçlarını ödemedikleri takdirde süreçte diğer aşamalara geçiliyor.

Bildirim yapılan borçların ödenmemesi durumunda, icra işlemleri resmen başlatılıyor. Sürecin beşinci aşamasında, borçla ilgili olarak talep edilirse taksitlendirme yapılabiliyor. Son aşamada ise borcun hala ödenmemesi durumunda, belediyelere ait gayrimenkuller SGK'ya teklif edilebiliyor.

Belediyelerden gelen teklifler SGK yönetim kurulunca değerlendiriliyor. Verilen karara göre süreç tamamlanıyor.

ETİKETLER
SGK Yerel Yönetimler
Sıradaki Haber
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'ta: Sakarya Gaz Sahası'nda görev alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Bakan Göktaş: Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız
11:53
Eşinin ailesine "anne, baba" diye hitap etmemek boşanmada kusur sayıldı
11:49
Haniye'nin oğlu Abdusselam: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
12:04
Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı kameraya yansıdı
11:33
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmedi
11:27
Girdiği evden 5 bin lira çalan hırsız balkondan düştü
Örtü altı sebze üretimi beldenin gelir kapısı oldu
Örtü altı sebze üretimi beldenin gelir kapısı oldu
FOTO FOKUS
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ