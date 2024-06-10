Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Bakanlığa bağlı ekipler, bayrama sayılı günler kala market denetimlerini sıklaştırdı.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerde odaklandıkları noktalara ilişkin bilgi veren Tan, şunları kaydetti:

"Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Etikette malın ayırt edici özelliklerinden, üretildiği yer, satış ve birim fiyatı gibi önemli hususları inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda ise her bir uygunsuzluk için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz."

Antalya

Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol eden ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, Kurban Bayramı süresince ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için 5 ekibin, her gün denetim yaptığını anlatan Özşahan, "Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyor, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyor. Bir ürünün reyondaki fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Künyesine bakıyoruz, nereden gelmiş, kaça alınmış ve kaça satıldığına kadar her şeyine bakıyoruz. Kurallara uymayanlara 2 bin 200 lira cezai yaptırımı var. Günlük olarak 100'ün üzerinde firma denetliyoruz."

Özşahan, bütün ihbarları değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Van

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini söyledi.

Bayramı öncesi tüm zincir marketlerde rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Temel amacımız, tüketicilerin, ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde bilgi sahibi olmalarıdır. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini hedefliyoruz."

Diyarbakır

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları incelendi, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgisi kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde 21 personelden oluşan 7 ekiple yerel ve ulusal zincir marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi.

Etiket denetimlerinde ürünün ayırıcı özelliği, yerli üretim logosu ve TL ibaresinin olması gerekliliği gibi hususları kontrol ettiklerini belirten Atik, indirimli satış gerçekleşiyorsa ürünün indirimden önceki ve sonraki fiyatının da etikette yer alması gerektiğini ifade etti.

Atik, ürünün satış ve birim fiyatı, fiyat değişiklik tarihi ve üretim yerinin mutlaka etikette olması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde en büyük sorunlarından birinin aldıkları ürünlerin kasa ile etiket fiyatının farklı olması. Tüketiciler genelde benzer durumla karşılaştıklarında, haklarını bilmemeleri nedeniyle fiyat farkını ödemekte ya da ürünü iade etmektedirler. Tüketicilere tanınan temel haklar, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede 'Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' denilmektedir. Bu gibi durumlarda tüketici aleyhine oluşan fiyat farkı için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı doğmaktadır."

Atik, perakende olarak satışa sunulan ürünlerin üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket asılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Denetimlerde Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden özellikle sebze ve meyvelerin alış fiyatını kontrol ettiklerini anlatan Atik, "Alış ile satış fiyatı arasında fahiş miktarda artış varsa gereğini yapıyoruz. Tüketiciler de telefonlarına indirecekleri HKS uygulaması ile bunu denetleyip bize ihbarda bulunabilir." dedi.

Adana

Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yaklaşan bayram dolayısıyla artırdıkları denetimleri merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerlerinde sürdürdü.

Restoran ve kafelerdeki fiyatlar ile etiketleri inceleyen ekip, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Denetimde, işletmelerdeki tarife ve fiyat listelerinin görünürlüğü de kontrol edildi.

Gödelek, denetimlerle keyfi fiyat artışlarının önüne geçildiğini söyledi.

Hizmete sunulmayan ürünlerin menüde bulunmaması gerektiğini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Dikkat edilmesi gereken diğer husus da masalarda QR kodun olması yeterli değil, mutlaka menülerin yer alması gerekir. Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerimizin mağdur olmaması amacıyla Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde fiyat etiketi denetimlerimiz devam etmektedir."

Kütahya

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin raflara konulup konulmadığını, indirimlerin raf etiketlerine yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Denetimde raflarda yer alan etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla karşılaştırılması, fahiş fiyat artışı incelemesi, gramaj-ambalaj kontrolü de yapıldı.

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, gazetecilere tüketicilerin korunmasına yönelik hemen her gün denetim yaptıklarını söyledi.

Bugün de kentte 4 ekipler birlikte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdiklerini belirten Uygun, şunları kaydetti:

“Kurban bayramı öncesinde denetimlerimizi ağırlıklı olarak özellikle bayramda daha çok tüketilen tatlı, şeker, kolonya ve diğer temel gıda malzemelerine yönelik yapıyoruz. Kütahya’da yılbaşından bu yana 10 binden fazla ürünü kayıt altına alarak denetlerken bir de ekiplerimizin denetim esnasında gözle yaptıkları denetimlerimiz oluyor. Denetimlerimizi, genellikle nerede ve hangi ürünlerde sıkıntı ve sorun olma ihtimaline olabilecekse ona göre yapıyoruz. Örneğin bugünlerde bayram hazırlıkları var, fırsatçılık veya diğer sorun olabilecek durumlar için bizler yine tüketicilerimiz için sahadayız, denetimdeyiz.”

Uygun, denetimlerde zaman zaman cezai müeyyideler de uyguladıklarını sözlerine ekledi.