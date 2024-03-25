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Ekonomi
TRT Haber 25.03.2024 10:06

Bayram ikramiyeleri ödenme tarihleri belli oldu

Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklamasını yaptı. SSK kapsamındakilere 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur emeklilerine 5 Nisan, Emekli Sandığı emeklilerine ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyeleri ödenme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenme tarihlerini sosyal medyadan duyurdu.

Buna göre, ikramiyeler 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü, 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19,20,21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ödemeler hesaplara yatırılacak.


4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve maaş alan vatandaşların ikramiyeleri 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.

4C kapsamında her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan emeklilerin ikamiye ödeme günü ise, 1 ve 2 olanlara 2 Nisan; 3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihinde bayram ikramiyeleri ödenecek.

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