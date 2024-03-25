Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.03.2024 09:35

Endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 10.067,00 puandan başladı.

Endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 10.067,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 10.096,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 10.055,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira para cezası
10:57
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:50
Kartlı ödemeler şubatta 1 trilyon lirayı aştı
10:59
Geleceğin sporcuları tarama programıyla keşfediliyor
10:44
YKS'ye ikinci geç başvuru süreci başladı
10:38
İsrail ordusu, yeniden Gazze'deki hastaneleri kuşattı
Edirne'de Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı tamamlandı
Edirne'de Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı tamamlandı
FOTO FOKUS
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ