Emeklilerin promosyon başvuruları başladı

Promosyon ödeme tutarlarında 2 kat artış sağlandı. Başvurular bugün itibarıyla başladı.

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün.

e-devlet üzerinden tercih yapılabilecek

Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar sürüyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Hesaplama nasıl yapılacak?

Son güncelleme 2022 yılında yapılmıştı. 16 milyon emeklimizin tamamını kapsayan bir çalışma. Emeklilerimizin maaş promosyonlarında da ikramiyenin yanı sıra gelirlerinde artış olacak. 4 bin lira aldığını var sayalım bir emeklimizin diyelim ki, 1,5 yıldır alıyor ve 1,5 yılı var. Dolayısıyla 1,5 yıllık tutar yeni alacağı tutardan düşülecek.