Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 25.03.2024 09:17

Emeklilerin promosyon başvuruları başladı

Kamu bankalarında 8 ila 12 bin liraya yükseltilen emekli promosyon tutarları için güncelleme başvuruları bugün itibarıyla başladı. Perşembe günü ödemelerin başlayacağı süreçte emekliler hangi işlemleri yapacak? Detaylar haberimizde.

Emeklilerin promosyon başvuruları başladı
[Fotograf: AA]

Promosyon ödeme tutarlarında 2 kat artış sağlandı. Başvurular bugün itibarıyla başladı.

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor.  Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün.

e-devlet üzerinden tercih yapılabilecek

Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar sürüyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Hesaplama nasıl yapılacak?

Son güncelleme 2022 yılında yapılmıştı. 16 milyon emeklimizin tamamını kapsayan bir çalışma. Emeklilerimizin maaş promosyonlarında da ikramiyenin yanı sıra gelirlerinde artış olacak. 4 bin lira aldığını var sayalım bir emeklimizin diyelim ki, 1,5 yıldır alıyor ve 1,5 yılı var. Dolayısıyla 1,5 yıllık tutar yeni alacağı tutardan düşülecek.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli
Sıradaki Haber
Çin'den yabancı şirketlerin önündeki engelleri kaldırma mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira para cezası
10:57
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:50
Kartlı ödemeler şubatta 1 trilyon lirayı aştı
10:59
Geleceğin sporcuları tarama programıyla keşfediliyor
10:44
YKS'ye ikinci geç başvuru süreci başladı
10:38
İsrail ordusu, yeniden Gazze'deki hastaneleri kuşattı
Edirne'de Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı tamamlandı
Edirne'de Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı tamamlandı
FOTO FOKUS
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ