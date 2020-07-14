Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SSK ve Bağkur emeklilerine bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Emekli sandığı

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

"Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum.” dedi.