Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Türk sahipli 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti. dedi.

Bekleyen 13 gemimiz olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "9’unun çıkış talebi var. 2’si sabit bekleyip enerji üreten gemilerimiz. Diğer 2’si ise bölgesel taşımacılık yapıyor veya durumun sakinleşmesini bekliyor. Güvenli şekilde çıkacaklarına emin olduğumuzda onları oradan çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.