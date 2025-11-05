Açık 20.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.11.2025 11:54

Batı Akdeniz'den 10 ayda 2 milyar 240 milyon dolarlık ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden yılın 10 ayında 2 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz'den 10 ayda 2 milyar 240 milyon dolarlık ihracat
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden ekimde 224,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

İhracatta geçen yılın ekim ayına göre bu yıl yüzde 3,45 artış yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, ekimde en fazla yaş sebze ve meyve sektöründe yurt dışı satışı yapıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, yaş meyve ve sebze sektörünü maden ve metaller, kimya, ağaç orman ürünleri ve hububat bakliyat yağlı tohum sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Ekimde en fazla ihracatın 22 milyon dolarla Çin'e gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, ABD, Almanya, Rusya ve Hollanda'nın da ilk 5'te yer aldığını ifade etti.

168 ülke ve bölgeye ihracat

Birlik Başkanı Çavuşoğlu, ocak-ekim döneminde bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,75'lik artışla 2 milyar 240 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Yaş meyve ve sebzenin, bölgenin lokomotif sektörü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz'den 10 aylık dönemde en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Sektörümüzün ihracatı 583,5 milyon dolara ulaştı. Sektörümüz 10 aylık dönemde en fazla biber ihraç etti. Biber ihracatımız yüzde 11,15 oranında artışla 163,6 milyon dolara ulaştı. İkinci sırada domates yer aldı. Yaş meyve ve sebzeyi de sırasıyla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörleri takip etti. Batı Akdeniz'den 10 aylık dönemde ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısı 168'e yükseldi. İlk sıraya Çin yerleşti. Çin'in ardından Almanya, ABD, Rusya ve Ukrayna geldi."

