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Başkent çiftçisine yem bitkisi tohumu dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bin 571 çiftçiye yaklaşık 370 ton yem bitkisi tohumu dağıtacak.

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Başkent çiftçisine yem bitkisi tohumu dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, 24 Eylül Pazartesi'den itibaren başkentli çiftçi ailelerini desteklemek, gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak, özellikle de hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 370 ton Macar fiğ tohumu desteği yapılacak.

Yüzde 75’i hibe, yüzde 25'i katkı bedeli karşılığında bin 571 çiftçiye yaklaşık 370 ton tohum desteği 13 ilçede olacak.

"Macar fiğ tohumu" dağıtımının yapılacağı ilçeler ve tarihleri şöyle:

- Akyurt ve Altındağ: 24 Eylül Pazartesi / 11.00

- Çubuk ve Pursaklar: 25 Eylül Salı / 11.00

- Bala ve Çankaya: 26 Eylül Çarşamba / 11.00

- Polatlı: 27 Eylül Perşembe / 11.00

- Gölbaşı: 28 Eylül Cuma / 11.00

- Haymana: 1 Ekim Pazartesi / 11.00

- Güdül: 2 Ekim Salı / 11.00

- Sincan: 3 Ekim Çarşamba / 11.00

- Ayaş: 4 Ekim Perşembe / 11.00

- Kahramankazan: 5 Ekim Cuma / 11.00

Kaynak: AA

Etiketler: yem bitkisi tohumu, Macar fiğ tohumu, çiftçi, ankara
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