Ticaret Bakanı Pekcan: Tüketicimize zarar vermelerine izin vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde konuşma yaptı.

Pekcan, "Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." dedi.

Ahiliğin özünün dürüstlük ve diğerini düşünmek olduğuna işaret ederek, bugünlerde Ahilik ruhuna çok daha sıkı sarılmak gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Diğerini düşünmek, kardeş olmak Ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki bu maya ve ruh hala ayaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de alın teri en büyük sermayesi, dürüstlüğü en büyük ilkesi ve önceliği ülkesi olan, her gün iş yerini bu bilinçle açan her esnafımız bir Ahi'dir. Ahilik her şeyden önce ekonomik bağımsızlık ve kendine yetme çabasıdır. Milletimiz asırlar önce Moğol istilasından kaçarken Ahilik kültürü ile bir araya gelmiş ve Ahi teşkilatının çatısı altında birleşmiştir. Türk esnaf ve sanatkarı aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma ve güven sayesinde Anadolu'nun ticari hayatında söz sahibi olmuştur. Kültürümüzü derinden etkileyen şiirlerin, eserlerin ve hikmetli sözlerin kökeni Ahilik kültürüne dayanmaktadır."

"Tüketicimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz"

Ahiliğin önemli ilkelerinden birinin de yerlilik olduğuna değinen Pekcan, "Biliyorsunuz bugünlerde yerli üretim logosuna geçtik. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yerli üretimimize sahip çıkmak, alın terimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Yine ahiliğin en önemli ilkelerinden birisi de dürüstlüktür. İnsanı merkeze koyan Ahilik kültürü, alırken, üretirken ve satarken dürüst, güvenilir ve insan hukukuna uygun hareket etmeyi ve saygılı olmayı şart koşmuştur. Bunun sonucu olarak Ahiliğin temeli, hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kazançtır. Ahi birlikleri bu ilkelere uymayanları cezalandırmıştır, pabucunu dama atmıştır. Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, dünyanın bir değişim ve dönüşüm çağından geçtiğini, dünya ekonomisinin teknoloji çağında hızla dönüştüğünü kaydetti.

Bakanlık olarak vizyonlarının esnaf ve sanatkarı da dünya teknolojisiyle buluşturmak ve esnafı ihracatçı yapmak olduğunu vurgulayan Pekcan, bu doğrultuda çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ahilik ansiklopedisi

"Esnafımızın ihracatçı olması yönünde, gerek eğitim, gerek destek, gerek teknolojik bilişim ve iletişimi sağlayacağız." diyen Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, esnafımızı bir üst gelir seviyesine çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. İçinden geçtiğimiz bugünlerde Ahilik kültürünü daha iyi kavramış bulunmaktayız. Ticaret Bakanlığı olarak Ahi Evran'nın değerli mirasına sahip çıkıyoruz. Ahilik kültür ve felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda Ahilik ansiklopedisini hem Türkçe hem de İngilizce olarak bastırıyoruz. Dünyada tanınması içinde yurt dışında Ahilik etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında bakanlığımızın destekleriyle Ahilik Külliyesi inşa edilmektedir. Külliye bittiğinde Kırşehir çok önemli bir esere sahip olacaktır. Ahi Evran-ı Veli Vakfı kurulma çalışmaları da devam etmektedir. Bakanlık olarak bu güzel kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz."

