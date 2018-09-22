Türk çayında en fazla ihracat Almanya'ya

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye çay gönderildi. Söz konusu dönemde bin 439 tonluk çay ihracatı karşılığında 5 milyon 715 bin 773 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatında 128 ton ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 770 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 634 bin dolar, ABD'ye ise 576 bin dolarlık çay satıldı.

Doğu Karadeniz'den aynı dönemde ihraç edilen bin 9 ton çaydan 2 milyon 999 bin 362 dolar gelir elde edildi.

"İhracattaki gelişmeden memnunuz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, çayın Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Çay Sektör Komitesi Başkanı da olan Turgut, çay ihracatının giderek geliştiğini belirterek, "İhracattaki gelişmeden memnunuz. Türk çayındaki marka bilinilirliğinin artması ve yurt dışı piyasalardaki tanıtım çalışmaları ile ihracat daha da gelişme gösterdi. Özellikle ÇAYKUR'un tanıtım çalışmalarındaki katkısıyla Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu" dedi.

Turgut, turizm hareketliliğinin de çay ihracatına katkı sağladığına işaret ederek, "Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Arap turistlerin yoğunlaşması ile çaya Orta Doğu ülkelerinden de önemli talepler oldu" diye konuştu.

İhracatın daha da artmasını beklediklerinin altını çizen Turgut, "Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin, tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri ve sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesi ile önemli bir talep oluşacaktır. Bu talep ihracatımızı daha da artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, beyaz çayın da bu kapsamda ön plana çıktığını aktararak, yeni çay türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

AB ülkelerinin çay ihracatında liderliğini koruduğunu ifade eden Turgut, son yıllarda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta da önemli gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA