Koronavirüs salgını bankacılıkta dijitalleşmeye hız kattı. Online işlem hacmi arttı.

Torba Yasa ile Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Dijital bankacılıkla ilgili yasal düzenlemeler hızlandırıldı.

Bankacılıkta uzaktan mesafeli sözleşmenin önü açıldı. Müşteri bankaya gitmeden, kimliğini doğrulayıp, birçok işlem yapabilecek.

Dijital bankacılıkla finansal kapsayıcılık da genişleyecek.

Düzenleme ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki "sözleşme şartları" hükmüne de eklenecek.

Aynı değişiklik Sermaye Piyasası, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

Konuyla ilgili uzman İhsan Elgin şu açıklamalarda bulundu:

"Biz şu anda yakınımızda şubesi olan ulaşabildiğimiz bankalardan hizmet almaya çalışıyoruz. Bu kanunla birlikte artık tüm bankalardan hizmet alabileceğiz daha uygun bütçeli daha iyi ürünler veren bankalarla çalışma imkanımız olacak. İmza gerekiyor her seferinde kredi kullanımında. Fatura için karşıdan finansman alırken de artık bunlar daha çok kolaylaşacak. İkinci üçüncü seviye büyüklüğündeki bankaların oyundaki gücü artmaya başlayacak sonuç olarak hem rekabetin artması, hem de tüm müşterilere daha rahat bir iletişim ortamı yaratması nedeniyle bu kanun hepimizin geleceği için çok pozitif.”