ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında alınan 107 bin 21 ton 926 kilogram yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 350 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Söz konusu paranın, bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 2 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.