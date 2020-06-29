Haber Giriş: Kaynak: AA
ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı. Bu kapsamda, üreticilere 350 milyon lira ödenecek.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında alınan 107 bin 21 ton 926 kilogram yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 350 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Söz konusu paranın, bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 2 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.
Etiketler: ÇAYKUR yaş çay bedeli yaş çay ödemeleriSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:17
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