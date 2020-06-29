Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.
İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi.
#İstanbulHavalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında %50 indirimli!— İGA Istanbul Airport (@igairport) June 29, 2020
Our carpark service is 50% off in July for all our guests at #IstanbulAirport! pic.twitter.com/kKwnAGnHzL
Etiketler: istanbul havalimanı İGASon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 15:42
Son Haberler
- 16:32
- 16:25
- 16:31
- 16:28
- 16:17
Sıradaki Haber
19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz