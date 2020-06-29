Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmek amacıyla yeni kredi paketlerini haziran ayı başında devreye soktu.

Konut kredi faizleri aylık yüzde 0,64 ile tarihin en düşük seviyesine indirilirken, bu kararın ardından kamu katılım finans kurumları konut finansman oranını yüzde 0,64'e düşürdü. Özel bankalar da konut kredilerini yüzde 0,70-0,90 aralığına çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, konut kredi bakiyesi, mayıs ayı sonunda 211 milyar 264 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Kamu bankaları öncülüğündeki tarihi kampanyanın ardından haziran ayında konut kredi kullanımında ciddi artış yaşandı.

19 günlük dönemde 11,5 milyar liralık artış gösterdi

Konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya ulaştı. Böylece 19 günlük dönemde konut kredileri yaklaşık 11,5 milyar liralık artış gösterdi.

Söz konusu rakam, geçen yılın başında 188 milyar 109 milyon lira seviyesindeyken, yıl sonunda 198 milyar 703 milyon liraya yükselmişti. Böylece bir yılda konut kredi bakiyesi 10 milyar 594 milyon lira artış kaydetmişti.

Kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8,5 üzerine çıktı.

Yüksek faizlerin etkisiyle önceki yıl konut kredi bakiyesi 191,5 milyar liradan 188,5 milyar liraya gerilemişti. 2017'de ise oranların yüzde 1'in altında olması nedeniyle en yüksek yıllık rakam görülmüş ve konut kredi bakiyesi 27,9 milyar lira artmıştı. Kredi bakiyesi, bu yılın 1 Ocak-19 Haziran döneminde ise 23 milyar liranın üzerinde artış gösterdi.