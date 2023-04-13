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Ekonomi
AA 13.04.2023 15:14

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Nisan ile biten haftada 168,8 milyar lira artarak 10 trilyon 396,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 7 Nisan ile biten haftada 168 milyar 802 milyon 36 bin lira artarak 10 trilyon 396 milyar 513 milyon 965 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 artışla 5 trilyon 899 milyar 171 milyon 696 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,5 artarak 4 trilyon 85 milyar 423 milyon 339 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 223 milyar 342 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 7 Nisan itibarıyla 3 milyar 152 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 214 milyar 953 milyon 780 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 3,7 artışla 980 milyar 536 milyon 36 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,2 yükselişle 829 milyar 334 milyon 988 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 361 milyar 960 milyon 498 bin lirası konut, 52 milyar 666 milyon 790 bin lirası taşıt ve 800 milyar 326 milyon 492 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Nisan ile biten haftada 97 milyar 264 milyon 985 bin lira artarak 8 trilyon 308 milyar 256 milyon 529 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,02 artış kaydetti.

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