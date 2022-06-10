Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 3 Haziran ile biten haftada 33 milyar 255 milyon 702 bin lira artarak 6 trilyon 877 milyar 968 milyon 221 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,08 artışla 2 trilyon 749 milyar 312 milyon 331 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,50 yükselişle 3 trilyon 840 milyar 230 milyon 803 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 318 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 912 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 Haziran itibarıyla 673 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,20 artarak 831 milyar 432 milyon 635 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 azalışla 738 milyar 930 milyon 258 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,06 yükselişle 394 milyar 611 milyon 865 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 306 milyar 515 milyon 299 bin lirası konut, 14 milyar 810 milyon 592 bin lirası taşıt ve 510 milyar 106 milyon 744 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Haziran ile biten haftada 76 milyar 495 milyon 712 bin lira artarak 5 trilyon 913 milyar 662 milyon 574 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 artış kaydetti.