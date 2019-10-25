Savunma sanayi ve nükleer teknolojiye yerli zırh geliyor.

Dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı bileşik olan bor karbür, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan tesiste üretilecek.

"Tesis milli enerji ve milli savunmaya güç katacak"

Tesisin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tesisin milli enerji ve milli savunmaya güç katacağını söyledi.

Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti;

"Helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız. Borda artık şehir efsaneleri bitti. Borda artık icraat dönemi, başlıyor."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye bor teknolojileri alanında belirleyici olacak

Tesis, ETİ Maden ve özel sektör iştirakiyle kurulan Bor Teknolojileri Şirketine de ev sahipliği yapacak.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip Türkiye, bor teknolojileri alanında da belirleyici olacak.

ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Burada görmüş olduğunuz zırh malzemesi tonu 400 bin dolara geliyor uç ürün olarak. Yani 150-200 dolardan başlayan hikayeyi, tonu 400 bin dolarlara çıkartacağız" dedi.

250 kişiye kazanç kapısı olacak

70 milyon dolara mal olacak Bor Karbür Üretim Tesisi, 250 kişiye istihdam sağlayacak.

Tesisin 24 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber