Balıkçıların yüzünü tatilciler güldürdü

Kıyı balıkçıları, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi denize açıldıkları limanlara avladıkları palamut, mezgit ve istavrit gibi balıklarla dönüyor.

Bölgenin önemli turizm merkezilerinden Sinop'ta 40 bin olan kent nüfusunun tatilcilerle 200 binlere çıkması, balığa olan ilgiyi de artırdı.

Kiloları 5-20 lira arasında değişiyor

Kilogramları 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda satışa sunulan balıklara tatil için bölgeyi tercih eden vatandaşlar ilgi gösterirken, balıkçılar talepleri zaman zaman karşılamakta zorlandı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, tatil öncesi yoğunluk olmasını umduklarını ancak beklentilerinin üzerinde bir kalabalıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sezon 1 Eylül'de başlayacak

Nüfusun artmasıyla balık tüketiminin de arttığına işaret eden Bayrak, "Avlanan balıkların bu kadar insana yetmesi mümkün değil" dedi.

Bayrak, sezonun 1 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, "Tatil için Karadeniz kıyılarını tercih eden vatandaşlarımız taze balık tüketme fırsatı yakaladı. Hava sıcaklığı çok yüksek olmasına karşın insanlar balık tüketmekten vazgeçmedi. Arkadaşlarımız bol miktarlarda balık satışı yaptı. Deyim yerinde ise tam anlamıyla bayram yaptılar. İnşallah sezon açıldığında balık daha da bollaşacak ve satışlar da artarak devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: AA