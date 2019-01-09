Ekonomi
Bakanlıktan tahvil ihracı için 3 kuruluşa yetki
09 Ocak 2019 Çarşamba 16:34 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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