Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısında konuştu.

Ağustos ayında önemli dalgalanmalar yaşandığını belirten Albayrak, “Dengelenme sürecine geldik, piyasalarda normalleşme sürecine ulaştık.” dedi.

İhracatın 168 milyar dolarla tarihin en yüksek noktasına ulaştığını dile getiren Albayrak, son 4 ayda ihracatta pozitif artış, ithalatta da azalma olduğunu söyledi.

Albayrak, “YEP’de ortaya koyduğumuz ilkelerden taviz vermek yok bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Albayrak, yarın KOBİ’ler için Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber