Tarım ve Orman Bakanlığı, bakanlıkta oluşturulan Bilim Kurulu öncülüğünde, COVID-19 ile mücadele kapsamında sahada yapılması gereken çalışmalara ilişkin afiş ve broşürler hazırladı. Broşürler, bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine, çitçilere ve çiftçi örgütlerine dağıtılmak üzere gönderildi.

Broşürlerde, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin uyması gereken COVID-19 tedbirleri yer aldı.

Sosyal mesafe, maske ve eldiven

Buna göre, tarım işletmelerinde ve gübre-ilaç tarımsal ürün satan yerlerde bulaşma riskini en aza indirmek için kişisel temizlik, hijyen kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi önerildi. İşletmede çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanmalı, uygun giysi, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı.

Her gün ateş ölçümü önerisi

Bu süreçte kimseyle tokalaşılmaması gerektiği vurgulanan broşürde yer alan önerilerin bazıları şöyle:

“Tarlada ve işletmede çalışanlar düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmeli, her gün ateşleri ölçülmeli. Hastalık belirtisi gösterenler derhal karantinaya alınmalı ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanmalı.

Yemekler kumanya şeklinde verilmeli

Mevsimlik işçileri, çalışacakları bölgeye gelmeden önce sağlık taramasından geçirilmeli, konaklayacaklar yerler dezenfekte edilmeli. Çalışanların yemekleri kumanya şeklinde verilmeli, bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu gibi eşyaları ortak kullanılmamalı. Servis araçları ile diğer tarımsal makineler, özellikle ortak kullanımdaki tüm araç-gereç ve aletler belirli aralıklarla dezenfekte edilmeli.

Dezenfektan kullanın

İşletmede lavabo, musluk, yemekhane gibi gibi ortak kullanımın yoğun olduğu yerler sık sık dezenfekte edilmeli. İşletme alanına çalışanların kullanması için belirli sıklıkta dezenfektanlar yerleştirilmeli.”

Ziyaretçi kabul etmeyin

Kapalı alanların sık sık havalandırılması, böyle yerlerde çalışanların standartlara uygun koruyucu eldiven, gözlük, maske ve tulumla çalışmasının sağlanması gerektiğinin altı çizilen broşürde, işletmeye ziyaretçi kabul edilmemesi, herhangi bir işletmeye de ziyarete gidilmemesi önerildi.

Seraları ahırları havalandırın

Çiftçilere özel hazırlanan broşürlerde de mutlaka maske kullanmaları ve sigara içmemeleri istendi. Sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması, hayvanların temizliğine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan broşürde şu öneriler yer aldı:

Tüm ekipmanları dezenfekte edin

“Ürünlerin işlenmesi ve taşınması sırasında kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliğine her zamankinden fazla dikkat edilmeli, her kullanımdan sonra da dezenfekte edilmeli. Ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takılmalı. İş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskeler asla başkalarıyla ortak kullanılmamalı.

İş kıyafetlerini 60 derecede yıkayın

Tek kullanımlık maske, eldiven ve benzer eşyalar poşete konarak çöpe atılmalı, iş kıyafetleri temizleyerek korunaklı bir yerde tutulmalı. Bu kıyafetler 60 derecede normal deterjanla yıkanmalı.”