Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.03.2025 17:00

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ziyaretleri ve ülkede gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisiyle, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile de görüşen Yumaklı, Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantı tutanağını imzaladıklarını aktardı.

Yumaklı, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırıp, sektörü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Türk müteahhitleriyle Zelenski'ye ziyaret

Bakan Bolat da Türk müteahhitleriyle beraber Zelenski tarafından kabul edildiklerini bildirdi.

Görüşmede, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ile geleceğe yönelik yol haritasının gündeme alındığına işaret eden Bolat, "Sayın Zelenski'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmaya ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik." ifadelerini kullandı.

Bolat, Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak görev gücünün ilk toplantısının, Kiev'de gerçekleştirilmesine destek veren Zelenski'ye teşekkür etti.

Ziyarette Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Bolat, "Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurguladık ve bölgemizde barışın ve huzurun tesisi için diyaloğun önemine dikkat çektik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısı yapıldı

Bolat, söz konusu ziyarette, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ile Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

Türkiye'den müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirket temsilcisinin katıldığı toplantıda, Ukrayna'dan da ilgili kamu kurumları ve özel sektör yetkililerinin bulunduğunu aktaran Bolat, burada savaş sonrası süreçte Ukrayna'nın hızlı şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Bolat, toplantının Türk müteahhitlik, inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinin Ukrayna'daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturmasına katkı sağlamasını dilediğini aktardı.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Ömer Bolat Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi komisyonda kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Çiftçilere 2,6 milyar liralık destek ödemesi yapılacak
17:44
New York borsası Trump'ın yeni tarife tehditlerinin ardından düşüşle açıldı
18:02
Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'da
17:45
Bakan Kurum: Yılbaşına kadar 453 bin bağımsız bölümün teslimi için çalışıyoruz
17:38
AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
17:27
'Helvacı kilimi' coğrafi işaretle tescillendi
Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
FOTO FOKUS
AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ