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Ekonomi
TRT Haber 13.03.2025 16:10

Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi komisyonda kabul edildi

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi komisyonda kabul edildi

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