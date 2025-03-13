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HABER GİRİŞ
13.03.2025 16:10
, 13.03.2025 16:14
SON GÜNCELLEME
13.03.2025 16:14
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi komisyonda kabul edildi
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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