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Ekonomi
AA 13.03.2025 14:54

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Mart haftasında 203 milyar 122 milyon lira artarak 16 trilyon 857 milyar 552 milyon liradan, 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 193 milyar 529 milyon lira artarak 19 trilyon 997 milyar 271 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 122 milyar liraya ulaştı

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Mart itibarıyla 5 milyar 258 milyon lira artarak 2 trilyon 122 milyar 492 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 538 milyar 165 milyon lirası konut, 67 milyar 361 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 516 milyar 967 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 940 milyon lira artarak 2 trilyon 425 milyar 799 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 894 milyar 999 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 399 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 233 milyar 600 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 375 milyon lira artışla 339 milyar 114 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 253 milyar 52 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 160 milyon lira azalarak 3 trilyon 701 milyar 174 milyon lira oldu.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,13'ü oldu.

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