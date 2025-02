Bakanı Kacır: 214 teknoloji girişimi Türkiye'ye taşınmak için başvuru yaptı

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun açılışına katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temellerinin, her dönemin hakim dinamiklerine göre şekillendiğini belirterek, tarım çağında, bir milletin zenginliğini belirleyen en önemli unsurun, sahip olduğu verimli topraklar ve su kaynaklarına erişimi olduğunu hatırlattı.

Bereketli topraklarını işleyebilen ve doğal kaynaklarını etkin kullanabilen toplumların refaha ulaştığına işaret eden Kacır, Sanayi Devrimi ile birlikte bu paradigmanın kökten değiştiğini söyledi.

Kacır, emeğin yerini daha fazla makinenin aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ulusların kalkınma düzeyi artık doğal kaynaklardan çok sanayi üretimiyle ölçülmeye başlandı. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısında adım attığımız bilgi çağıyla birlikte fiziksel varlıklardan ziyade bilgi, teknoloji ve inovasyon, ekonomik gücün merkezine yerleşti. Bir zamanlar tarımsal üretime, sanayi gücüne ve yer altı zenginliklerine dayalı olan büyüme modelleri, yerini bilgi ekonomisine, inovasyona ve yetenek gelişimine bıraktı.

Yeni çağın gerçeği şudur; yetenek en kıymetli sermaye, inovasyon ise sürdürülebilir büyümenin lokomotifidir. İnsan kaynağının en değerli sermaye olduğu bilinciyle hareket eden ve yetenek gelişimini stratejik bir öncelik haline getiren ülkelerin, mevcut tabloda geleceğin liderleri olacağını söylemek mümkün. Türkiye olarak nüfusumuzun ortanca yaşı bugün 34 düzeyinde. Yani bir miktar yaşlanmış olsak da pek çok gelişmiş ülkeye kıyasla 10-15 yaş daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Biz, bu demografik avantajı yalnızca bir istatistik olarak değil, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizin en güçlü itici gücü olarak addediyoruz."

"Türkiye için attığımız adımların odağına her daim insan kaynağımızı koyuyoruz"

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için attıkları adımların odağına her daim insan kaynağını koyduklarını dile getirerek, son 22 yılda üniversitelerden teknoparklara, AR-GE merkezlerinden girişimcilik destek programlarına kadar geniş bir yelpazede insan kaynağı niteliğini artırmaya yönelik adımlar attıklarından bahsetti.

Kacır, "Nitelikli insan kaynağını destekleyerek, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükseldik." dedi.

Türkiye'nin, girişimcilerin, mühendislerin ve genç zihinlerin hak ettiği değeri bulmasıyla bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi olduğuna dikkati çeken Kacır, yerli ve milli otomobil Togg'un, elektrikli, bağlantılı ve akıllı araç olarak bugün yollarda olduğunu anlattı.

"Günümüz dünyasında teknolojik dönüşümün öncüsü ve lideri esasen gençlerdir"

"Artık imkansız zannedileni Türkiye’nin girişimcileri başarıyor, Türkiye’nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor." diyen Kacır, elde edilen bu tarihi kazanımları devam ettirmek ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için gayret etmeye ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Kacır, "Günümüz dünyasında teknolojik dönüşümün öncüsü ve lideri esasen gençlerdir. Bakınız her TEKNOFEST'te gençlerimizin Nuri Demirağların, Vecihi Hürkuşların, Şakir Zümrelerin, Nuri Killigillerin akamete uğramış serüvenlerini tamamlama kararlılığına tekrar tekrar şahit oluyoruz. Ne mutlu ki Milli Teknoloji Hamlesi'ni omuzlayan, bu ülkeyi daha ileriye taşıma derdinde olan azimli, birikimli, çalışkan TEKNOFEST kuşağı var." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ve geleceğin yetkinlikleriyle erken yaşlarda tanışabileceği iklimi inşa ettiklerini vurgulayan Kacır, şu bilgileri verdi:

"81 şehrimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle 35 bine yakın gencimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla 11 yaşından itibaren buluşturuyoruz. Sektör Kampüste programımız ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonelleri tarafından güncel ve sahadan içeriklerle hazırlanarak zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunuyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla da teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz Milli Teknoloji Staj Programımızla da gençlerimize sanayi ve teknoloji ekosistemimizin öncü firmalarında staj yapma imkanı tanıyoruz. AR-GE teşviklerimizden teknopark uygulamalarımıza, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına pek çok uygulama ve düzenleme ile gençlerimizin girişimci ruhunu besleyerek, girişimciliği kariyer inşasında bir alternatif haline getiriyoruz."

"Bünyesinde 9 milyon kişiyi barındıracak yeni iş modelleri oluşturma potansiyeline sahibiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençlerin doğru yetkinliklerle buluşması kadar önem verdikleri bir diğer başlığın ise mevcut iş gücünü geleceğin dünyasına güçlü şekilde hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Özellikle başta yapay zeka olmak üzere yıkıcı teknolojilerin çok boyutlu etkilerinin, yetkinlik dönüşümünün tercihten öte zorunluluk olduğunu gösterdiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırmalar ülkemizde halihazırda 7 milyon kişinin yürüttüğü işlerin 2030'a kadar yeni nesil teknolojilerin etkisiyle ya tamamen ortadan kalkabileceği ya da farklı niteliklere sahip rollere dönüşeceğini gösteriyor. Ancak gelişen teknolojilere doğru bir bakış açısıyla yaklaşırsak, bünyesinde 9 milyon kişiyi barındıracak yeni iş modelleri oluşturma potansiyeline sahibiz. Özellikle teknolojiyle ilgili alanlarda ortaya çıkacak fırsatları doğru değerlendirdiğimiz takdirde mevcuttan en az ilave 2 milyon istihdam oluşturmamız mümkün.

İş gücümüzü geleceğin yetkinlikleriyle donatmak adına eğitime ve yeniden beceri kazandırma programlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikalarımızın sayısını 10'a ulaştırdık. Kocaeli, Denizli, Malatya, Tekirdağ, Sakarya ve Trabzon illerinde açılışını gerçekleştireceğimiz yeni merkezlerle bu sayıyı 16’ya çıkaracağız. Ülke sathına yayılan, bütüncül bir kalkınmayı tüm sektörlerde topyekûn bir şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

"Türkiye’yi küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak görüyoruz"

Kacır, bu toprakların kadim tarihi boyunca, ticaretin olduğu kadar bilginin ve yeteneğin de kesişim noktası olduğunu belirterek, tüccarların, zanaatkarların, bilim insanlarının buluşma yeri olan bu coğrafyanın, bu etkiyle büyük medeniyetlerin varlık gösterdiği bir güç sahasına dönüştüğünden bahsetti.

Tarihten aldıkları ilhamla, Türkiye’yi küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak gördüklerini kaydeden Kacır, şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinden parlak zihinlerin, yenilikçi fikirlerini bu topraklarda geliştirerek önemli ve kritik girişimlere dönüştürmesine imkan sağlayacak Türkiye Tech Visa Programı’nı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Programın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanından 214 teknoloji girişimi Türkiye'ye taşınmak için başvuru yaptı. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımızla alanlarında dünyanın en iyi merkezlerinde deneyim kazanmış yetkin araştırmacıların dünyanın ülkemize gelmelerini teşvik ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmaların bu topraklardan yükselmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar program kapsamında, 57'si diğer ülke vatandaşları olmak üzere toplam 253 araştırmacıya, çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri için destek sağladık.

Bizler, potansiyelini harekete geçirmeyi bekleyen tüm girişimcilerimize fırsat ve imkan kapılarını sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Cesaretle atılan her adımın, her bir zihnin ürettiği fikrin destekçisi olmayı, büyük dönüşümlerin önündeki takozları kaldırmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi küresel rekabette bir adım daha öne çıkaracak her alandaki yetkinlikleri, yetenekleri geliştirmeye ve verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."

Bakan Kacır, TÜBİTAK'ta Türkiye için kritik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bugün itibarıyla uzay teknolojilerinden savunma sanayine, yapay zekadan raylı sistem teknolojilerine ülkemizin kritik projelerinde görev almak üzere TÜBİTAK çatısı altında 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilana çıkmış durumdayız. Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağını, TÜBİTAK'ta bizlerle birlikte akıl teri ve alın teri dökmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.