Duman 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.02.2025 13:05

Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatları sabit kalacak

Trakya Birlik, tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini duyurdu.

Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatları sabit kalacak

Birlikten yapılan açıklamada, zorunlu tüketim ihtiyaçları arasında ilk sırada yer alması ve TÜFE içinde önemli ağırlığa sahip olması nedeniyle gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının kritik önem arz ettiği hatırlatıldı.

Ekonomi yönetiminin uygulanmakta olduğu politikalar paralelinde yıllık enflasyon seviyesinin peyderpey gerilemekte olduğunun gözlendiği ifade edilen açıklamada, Trakya Birlik'in piyasa yapıcı rolüyle faaliyet gösterdiği bitkisel rafine yağ sektöründe, fiyat istikrarı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına üretici örgütlerinin piyasayı regüle etme noktasında etkinliklerini artırarak tüketici nezdinde ürün arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasının lüzumlu hale geldiğinin aşikar olduğuna işaret edildi.

"Yağ ve margarin, içsel ve dışsal risk faktörü içeren sektörlerin başında"

Rafine yağ ve margarin sektörlerinin, jeopolitik ve küresel iklim krizi etkileri, artan ithal girdi bağımlılığı ve döviz kurlarına bağlı değişken maliyet yapısı sebebiyle fiyat istikrarı sağlamanın zor olduğu pek çok içsel ve dışsal risk faktörü içeren sektörlerin başında geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu etkenler altında mevcut durum değerlendirildiğinde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak, 2025 yılında milletimiz için enflasyon belasının geride bırakılarak toplum refahının yeniden yükseltilmesi adına, üretimini yaptığımız tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini, bayram sonrasındaki süreçte de birlik misyonumuz gereği, üreticilerimiz için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile milletimiz için güvenli gıdaya istikrarlı fiyat yapısıyla erişiminin sağlanması noktasında en ideal fiyat mekanizmasının tesisi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

ETİKETLER
Ramazan Ayı Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Rusya'da Google'a 3,8 milyon ruble ceza
13:40
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
13:10
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı
12:51
Bakan Tunç'tan The Economist'e tepki: Bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğiz
12:31
Altun: Muhalefet yargıyı akamete uğratma çabasında
12:21
Katil İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişine izin vermiyor
Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar
Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar
FOTO FOKUS
"İKHA" Antarktika'da test edildi
"İKHA" Antarktika'da test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ