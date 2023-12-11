Bakan Yumaklı: Sulama yatırımlarımızla çiftçilerimiz aynı araziden üç ürün alabiliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, bitkiselden hayvansal üretime, sağlıklı gıda arzından suyun yönetimine, orman varlığını artırmadan doğal alanları korumaya kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmalar sonucu bugün 85 milyon nüfusun, 50 milyondan fazla turistin ve diğer misafirlerin gıda ihtiyacını sorunsuz karşıladıklarını vurgulayan Yumaklı, 30 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaparak ekonomiye de önemli katkı sağladıklarını bildirdi.

Yumaklı, tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve tarım sayımı gibi devrim niteliğindeki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu dönemde suyun akışına yön veren projelerin ana gücünün ise DSİ Genel Müdürlüğü olduğuna işaret etti.

DSİ'nin tamamladığı projelerle bugün 85 milyon vatandaşın içme ve kullanma suyu ihtiyacını sorunsuz karşıladıklarını vurgulayan Yumaklı, "Hidroelektrik santrallerimizle elektriğimizin beşte birini sudan elde ediyoruz. Taşkın koruma tesisleriyle milletimizin can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Sulama yatırımlarımızla çiftçilerimiz aynı araziden yılda tek ürün yerine iki, hatta üç ürün alıyor. Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındaysak bunda sulama yatırımlarının büyük katkısı var." diye konuştu.

"Taşkın Kanunu çalışmaları devam ediyor"

Yumaklı, bugün de barajlardan göletlere, sulama ve arazi toplulaştırma projelerinden taşkın koruma tesislerine kadar 66 ilde 369 tesisin daha açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Suyla ilgili yasal düzenlemelere son dönemde hız verdiklerine dikkati çeken Yumaklı, "Tarım Kanunu'nu suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenledik. Su yönetimini güçlendirecek 'Su Kanunu' ile taşkınlara direnci yükseltecek 'Taşkın Kanunu' çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulusal Su Kurulu teşekkül etme kararının bu süreçte kendilerine ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde suyun tasarruflu kullanımı büyük önem taşıyor. Bunun için saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde, 'Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattık. Zatıalilerine bir kez daha minnetlerimizi sunuyorum. Biz, millete hizmet nasıl yapılır, sizden öğrendik. Son 21 yılda 'Su vatandır' dediniz ve 81 ilimizin içme ve kullanma suyu sorununu çözdünüz."