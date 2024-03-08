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Ekonomi
TRT Haber 08.03.2024 09:56

Bakan Yumaklı: Su ve sulama projelerine toplam 2,4 trilyon lira yatırım yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaklaşık 10 binin üzerinde son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarı 2,4 trilyon lira" dedi.

Bakan Yumaklı: Su ve sulama projelerine toplam 2,4 trilyon lira yatırım yapıldı

Bakan Yumaklı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantısının ardından Kurşunlu ilçesinde gövde inşaatı tamamlanan Kızlaryolu Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden baraj hakkında bilgi alan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, son 22 yılda suya yön veren projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ekonomi için çok önemli olan hem tarımda hem sanayide hem de enerjide kullanılmak üzere bu projelerin yapıldığını dile getiren Yumaklı, "Bütün bunlardan sonra artık bizim kendi mühendislerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz dünya çapında projelere imza atar oldular. Malumunuz bunlardan bir tanesi Yusufeli Projesi, diğeri Türkiye'den Kıbrıs'a gönderilen su ile ilgili yapılar ve diğerleri. Yaklaşık 10 binin üzerinde son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarı 2,4 trilyon lira. Yani bu da devletimizin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkenin gelişimi için bu tarz yatırımlara ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"2024 yılında yapacağımız sulama projeleriyle ilgili yatırımlarımızın toplam adedi 527"

Kızlaryolu Barajı'nın 2017 yılında ihaleye çıktığını, ilk harcının da 17 Aralık 2017 tarihinde atıldığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hem sulama hem de enerji için kullanılacak olan bu barajın aynı zamanda gerektiğinde içme suyu için de kullanılması mümkün. Bu ve benzeri 2024 yılında yapacağımız sulama projeleriyle ilgili yatırımlarımızın toplam adedi 527. Bunları 2024 yılı içerisinde devreye almış olacağız. Aynı zamanda 211 adet de taşkın koruma tesisi devreye almış olacağız bu süre içerisinde. Kızlaryolu Barajı'yla alakalı yaklaşık bütçesi sulama tesisleriyle beraber şu an için reel rakamlarla yaklaşık 9 milyar olacak. Halihazırda bitmiş olan haliyle barajın gövde maliyeti 1,2 milyar lira. Bu baraj 3 ilimizi ilgilendirecek. Çorum, Kastamonu ve Çankırı'yı. Bu üç ilimizde de çok ciddi alanları sulamış olacak. Buralar sulamaya açılan alanlar itibariyle tarımsal üretimin suya hasret bölümlerinde suyla buluşturmuş, kavuşturmuş olacak. Ben her 3 ilimize, bunlardan faydalanacak olan ilçelerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Gerçekten bizim mühendislerimizin, pırıl pırıl gençlerimizin bu ve benzeri dünya çapında projelere imza atmasından sorumlu bakan olarak gurur duyduğumu sizler vasıtasıyla tekrar etmek istiyorum."

Açıklamanın ardından Bakan Yumaklı, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavisi tamamlanan kızıl şahini doğaya bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Yumaklı'ya, Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ile yetkililer eşlik etti.

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