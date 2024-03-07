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Ekonomi
TRT Haber 07.03.2024 22:37

Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız

Bakan Şimşek, 2024'ten sonra ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini söyledi. Şimşek, "Cari açıktaki daralma ve risk primindeki düşüş, programın doğru çalıştığının göstergesidir" dedi. Vergilerle ilgili tutumlarının net olduğunu söyleyen Şimşek, "Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te ekonomide gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.

Bakan Şimşek, 2024 yılından sonra uygulanan ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini ifade ederek, "Ekonomi programının doğru çalıştığının göstergesi cari açıkta daralma, risk primindeki düşüştür. Türk bankalarının finansmana erişimidir" dedi.

"Vergiyle ilgili tutumumuz net"

31 Mart seçimlerinin ardından orta vadeli programda ön görmedikleri bir adım atmayacaklarını belirten Şimşek, vergilerle ilgili konuya da açıklık getirdi.

Şimşek, "Vergiyle ilgili tutumumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini de artırmayacağız. KDV genel oranlarını artırmayacağız" dedi.

Şimşek, seçim öncesi belirsizlik yaratmaya yönelik spekülasyonlar yapıldığına da dikkati çekti. Şimşek, "Kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar var" şeklinde konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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