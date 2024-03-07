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Dünya
AA 07.03.2024 21:08

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi

ABD'de hanehalkının net serveti, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artarak 156,2 trilyon dolara çıktı.

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi
[Fotograf: Reuters]

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim-Aralık 2023 dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkının net serveti geçen yılın dördüncü çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artan hanehalkı serveti, 2022'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 8'lik artış kaydetti.

ABD'de hanehalkının net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinde 147,5 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde 152,8 trilyon dolar ve üçüncü çeyreğinde 151,4 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 4,7 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 600 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Amerikan hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 arttı

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 3,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,1 yükseldi.

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