Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Yanık duyurdu: 236 milyon TL SED ödemesi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı.
Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok destek hizmeti sunuluyor. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için SED ödemeleri yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemeleriyle, çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini ve ekonomik koşullar nedeniyle ortaya çıkan aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini vurguladı.
Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mart ayında 236 milyon lira SED ödemesi yaptıklarını duyurdu.
Ayrıca, SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığı ve her bir çocuk için ortalama 1649 lira ödendiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Derya Yanık
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