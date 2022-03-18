Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.

Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesi 1 liraya çıktı

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."