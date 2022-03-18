Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiğ sütte litre başına verilen destek arttı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.
Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesi 1 liraya çıktı
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Haberler
- 14:22
- 14:22
- 14:11
- 14:06
- 14:26
Sıradaki Haber
Türkiye, turizm çeşitliliğini artırmak için yeni destinasyonlar hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz