Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimi verileriyle ilgili "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 12:02
- 11:55
- 11:54
- 11:52
- 11:46
Sıradaki Haber
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın 2020 fiyatı... 13 Temmuz güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz