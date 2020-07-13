Buna göre, Mayıs 2019'da 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde mayısta 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon dolar azalarak 920 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar azalarak 28 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar

Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 9 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçları

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, mayıs ayında bankalar 60 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 171 milyon dolar ve diğer sektörler 448 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon dolar net azalış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında 619 milyon dolarlık net artış görüldü.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, mayıs ayında bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon dolar, 117 milyon dolar ve 878 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mayıs ayında 2 milyar 717 milyon dolar net artış gözlendi.