Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi. Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü;

Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici.

Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor.

Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.