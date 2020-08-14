Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, haziran ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarına ilişkin, "Öncü ekonomik göstergelerdeki toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak. pic.twitter.com/iiblmUSAMb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." değerlendirmesinde bulundu.