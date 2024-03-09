Bakan Şimşek: Uygulanan programın somut sonuçları kredi notuna yansıdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını söyledi.

Şimşek, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor." dedi.

M"akro finansal istikrar daha da pekişecek"

12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikalarının etkili olduğunu aktaran Şimşek, "Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir." ifadelerini kullandı