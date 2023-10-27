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Ekonomi
AA 27.10.2023 09:42

Bakan Şimşek: Türkiye-Almanya dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl sonuna kadar Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde Almanya'nın daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Türkiye-Almanya dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Bugün Habeck ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Şimşek, Almanya ile ilişkilere çok önem verdiklerini kaydetti.

Şimşek, bu yıl sonuna kadar her iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını beklediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Alman sermayesi ortaklığı ile kurulmuş firma bulunuyor. Her iki ülke arasında var olan güçlü bağların ve işbirliğinin daha da artırılması için Habeck ile yatırım imkanlarını değerlendirdik ve Orta Vadeli Programımızın detaylarını paylaştık. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde Almanya'nın daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz."

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Almanya Ticaret Mehmet Şimşek
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