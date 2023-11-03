Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 7. sırada

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2023 Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada yer alıyor. Bu endeks, bir ülkenin vergi sisteminin, vergi politikasının iki önemli yönüne ne kadar bağlı kaldığını ölçer; rekabet edebilirlik ve tarafsızlık." ifadelerini kullandı.

Listede yer alan bilgilere göre, ilk sırada Estonya gelirken bu ülkeyi sırasıyla Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg izliyor. İsrail 8., Litvanya 9. ve Avustralya 10. sırada bulunuyor.

Almanya'nın 18., ABD'nin 21. ve İngiltere'nin 30. sırada geldiği listede, son üçte Fransa, İtalya ve Kolombiya yer alıyor.