Bakan Şimşek: Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından turizm verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek, küresel ticarette zorlukların arttığı dönemde hizmet ticaretinin önemine vurgu yaparak, "Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı. Böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 64,1 milyon kişiye ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkânı sağladık.

Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz"