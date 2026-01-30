Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
AA 30.01.2026 11:58

Bakan Şimşek: Turizm gelirleri OVP hedefini aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025’te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı" dedi.

Bakan Şimşek: Turizm gelirleri OVP hedefini aştı
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret ve turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "2025'te ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, geçen yıl ihracatın yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldiğine, ithalatın da altın fiyatlarının etkisiyle arttığına, buna rağmen dış ticaret açığının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğine dikkati çekti.

"Turizm gelirleri OVP hedefini aştı"

Türkiye'nin geçen yıl 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını aktaran Şimşek, 2025'te turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştığını bildirdi.

Şimşek, turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların katkısıyla kişi başına ortalama harcamanın 1000 doların üzerine yükseldiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor. Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeye, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz."

Mehmet Şimşek
