Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.01.2026 11:32

Kapasite mekanizmasından 16 doğal gaz santrali yararlanacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2026'da kapasite mekanizması kapsamında desteklenecek santral sayısının 16 olduğunu açıkladı.

Kapasite mekanizmasından 16 doğal gaz santrali yararlanacak

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında yayımlanan "2026 yılında Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santraller" listesi, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, güncellenen listede ACWA Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (DGKÇS), Adapazarı DGKÇS, Erzincan DGKÇS, Antalya Enerji Santrali (Doğal gaz), Ankara DGKÇS, Bilgin Samsun DGKÇS, Cengiz 610 DGKÇS, Enerjisa Bandırma Santrali, Bandırma II DGKÇS, Gebze DGKÇS, Hamitabat Doğalgaz Santrali, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, İzmir DGKÇS (Doğal gaz), RWE-Turcas Güney Doğal gaz Kombine Çevrim Santrali, Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve Aliağa DGKÇS (Habaş DGKÇS) yer alıyor.

Öte yandan, ENKA Kırklareli Elektrik Üretim AŞ'ye ait Verbena Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, kapasite mekanizmasına dahil edilmek üzere aday santraller arasında bulunuyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Sıradaki Haber
İnternetten altın alışverişinde şikayetler artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
NYT: İran, Haziran 2025'teki çatışmalardan beri nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
12:19
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
12:06
Savunma sanayiinde tarihi eşik: Kişi başı ihracat 100 bin dolara ulaştı
11:59
Bakan Şimşek: Turizm gelirleri OVP hedefini aştı
11:57
Merkez Bankası'ndan enflasyon analizi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ