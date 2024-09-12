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Ekonomi
TRT Haber 12.09.2024 12:32

Bakan Şimşek: Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın temmuzda 20 milyar doların altına gerilediğini, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını belirtti.

Bakan Şimşek: Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini kaydeden Şimşek, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını vurguladı.

Cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi
Cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi

Uygulamaya koydukları programa olan güven sayesinde sermaye girişlerinin son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı.

Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi."

Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettikleri kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, "Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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