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Ekonomi
AA 12.09.2024 10:52

Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 110 bine yakın yolcu kullandı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bin 894 yolcu kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 110 bine yakın yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, ağustosta yurt içi 635, yurt dışı 38 olmak üzere 673 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 109 bin 894 yolcu yararlandı.

979 ton bagaj ve kargo taşındı

Havalimanından bu dönemde 979 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

Ocak-Ağustos 2024 dönemindeki yolcu trafiği 754 bin 102, uçak trafiği 5 bin 73, yük trafiği ise 5 bin 909 ton olarak gerçekleşti.

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Artvin DHMİ Hava Yolu Rize Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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