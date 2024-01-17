Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin, X sosyal medya platformundan değerlendirmede bulundu.

Tahsilat performansını iyileştirdiklerinin altını çizen Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti;

2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı.

Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti.